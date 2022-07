Kate Winslet sarà protagonista di un’altra miniserie HBO, la quarta per l’esattezza con la rete via cavo americana. L’attrice Premio Oscar reciterà e sarà anche produttrice esecutiva di The Palace, che racconta la storia di un anno tra le mura del palazzo di un regime autoritario mentre inizia a disfarsi.

Will Tracy ha creato lo spettacolo e fungerà da produttore esecutivo e showrunner. La regia è affidata a Stephen Frears, che è anche produttore esecutivo, insieme a Frank Rich. Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart e Sarah DeLappe sono gli sceneggiatori.

“Siamo onorati di lavorare con questo gruppo di registi incredibilmente talentuosi in ‘The Palace’”, ha affermato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO Programming. “L’idea che Kate Winslet e Stephen Frears, due delle principali figure del nostro settore (che – straordinariamente – non hanno mai collaborato prima d’ora), stiano unendo le forze per dare vita alle sceneggiature di Will Tracy alla HBO è un sogno che diventa realtà”.

A fine giugno è stato annunciato che Kate Winslet sarà anche il protagonista della serie limitata HBO The Trust, basata sull’omonimo romanzo di Hernan Diaz. Sempre per HBO, per Omicidio a Easttown, Kate Winslet ha vinto l’Emmy Award come migliore attrice in una serie limitata. In precedenza aveva vinto nella stessa categoria nel 2011 per la serie HBO Mildred Pierce. La Winslet è anche nota per le sue sette nomination all’Oscar, incluse quelle per Titanic, Iris e Little Children. Nel 2009 ha vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista per il suo ruolo nel film The Reader.

Stephen Frears è stato due volte candidato all’Oscar nella categoria miglior regista: una prima nel 1991 per Rischiose Abitudini, una seconda nel 2007 per The Queen. Ha anche diretto film come Florence, Philomena e Le Relazioni Pericolose. Tracy è noto per essere stato uno scrittore e produttore esecutivo della serie HBO Succession.

