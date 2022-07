Complice un’analisi un po’ superficiale di alcune testate (per non dire del tutto assente), si fa molta confusione in queste ore a proposito del presunto selfie di Samantha Cristoforetti. Già, perché giornali importanti e, di conseguenza, migliaia di utenti, stanno alimentando la convinzione che la persona nello scatto sia effettivamente l’astronauta italiana. Le cose non stanno così e per evitare che prendano piede al contempo teorie complottiste di chi crede che la diretta interessata non sia neppure nello spazio, occorre precisare alcuni concetti.

Chiariamoci sul fantomatico selfie di Samantha Cristoforetti che sta girando sui social in queste ore

Dopo aver analizzato più da vicino tutte le dritte del caso riguardanti la diretta streaming della sua “passeggiata”, come osservato alcuni giorni fa sul nostro magazine. In particolare, il malinteso sul finto selfie di Samantha Cristoforetti si spiega facilmente. Lo scatto non è stato diffuso da fonti ufficiali, quindi nessuno della NASA o di altri “poteri forti” intende farci credere cose che non esistono. Questo lo premettiamo a tutti coloro che potrebbero vedere un complotto dietro questa vicenda.

A quanto pare, lo scatto virale sta prendendo in giro tutti, perché Samantha Cristoforetti non ha scattato una foto del genere. Si potrebbe partire dal presupposto che nemmeno indossava quella tuta e già basterebbe per smentire tutti coloro che affermano il contrario. Come riportano gli esperti, poi, se fosse sua la foto non si vedrebbero tutte quelle stelle, visto il tempo di esposizione troppo breve), così come le luci in superficie.

In pratica, lo scatto non è un fotomontaggio, ma un malinteso che possiamo scomporre in due parti. La foto non è modificata, ma ritrae l’astronauta giapponese Akihiko Hoshide nel 2012. Era una breve passeggiata spaziale, mentre lo sfondo si riferiva ad un tool di visualizzazione dati della NASA, chiamato Earth’s city lights. Dunque, niente selfie di Samantha Cristoforetti.