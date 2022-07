Sono stati annunciati i cantanti di Battiti Live il 26 luglio su Italia1. Tanti gli artisti in scena sul palco principale e altri coloro che si esibiranno in altre città bellissime della Puglia, in collegamento audio e video.

La tappa di Battiti Live stasera su Italia1 è stata registrata qualche giorno fa a Gallipoli. Tra gli ospiti anche il finalista di Amici, Alex, da Manfredonia, e Baby K dalla città di Francavilla Fontana. Sono loro i due cantanti che non si esibiranno sul palco principale di Gallipoli che invece ne accoglierà molti altri.

Sono attesi dal vivo Elodie e Alvaro Soler ma anche Topic e Rkomi. In scaletta La Rappresentante di Lista e Ana Mena, Gary Ponte e Rocco Hunt, poi il trio dell’estate formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei sul palco con La Dolce Vita.

Ci saranno Francesca Michielin e Aka 7even, poi Carl Brave, Noemi, Lazza e Kayma. Nel cast Anna, The Kolors, Raf, Dargen D’Amico, Follya, Michele Bravi e Damante.

Attenzione all’esibizione di Tananai: nella tappa di Gallipoli è caduto sul palco, riportando conseguenze alla caviglia. Lo ha ricordato sui social, nella speranza che quella parte della performance non venga tagliata dalla regia che si è occupata del montaggio della serata per la trasmissione su Mediaset.

Alla conduzione di Battiti Live anche stasera la coppia composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

