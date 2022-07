Dalle ultime indiscrezioni emerse dal web pare che il prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra, flagship dell’azienda coreana in arrivo sul mercato durante il primo trimestre del 2023, sarà dotato di un’inedita fotocamera ISOCELL da ben 200 MP, che potrebbe sfruttare la tecnologia Hexa2Pixel. Proprio qualche tempo fa, il colosso sudcoreano aveva depositato una domanda presso l’EUIPO per questo nuovo marchio, che potrebbe essere utilizzato appunto per il marketing dei sensori delle fotocamere. Stando agli ultimi rumors, la domanda di marchio Hexa2pixel è stata depositata da Samsung lo scorso 19 luglio 2022, mentre lo stato attuale risulta in “Domanda in esame“. La società ha affermato che il nome si riferisce ai sensori di immagine sotto dispositivi a semiconduttore, e questo suggerisce il prossimo sensore della fotocamera ISOCELL.

Probabilmente, Samsung utilizzerà il nome Hexa2pixel per quanto concerne la commercializzazione del suo sensore della fotocamera di nuova generazione da 200MP (esclusivo per il modello Galaxy S23 Ultra) per definire la tecnologia di pixel binning. Secondo un report eseguito da SamMobile, postato nelle ultime ore, potrebbe arrivare perfino un sensore da 450MP, capace di usufruire della tecnologia di pixel binning che va ad unire 6 pixel in 1. È opportuno ricordare che il colosso tecnologico coreano ha già introdotto la tecnologia tetrapixel e nanopixel che unificano rispettivamente quattro pixel e nove pixel per catturare più luce in condizioni di scarsa illuminazione o al buio.

All’inizio si diceva che il Galaxy S22 Ultra fosse dotato di un sensore della fotocamera da 200MP, ma così non è stato dato che Samsung ha poi utilizzato una variante migliorata della sua fotocamera ISOCELL da 108MP. Per un bel po’ di tempo sono circolate voci secondo cui il Samsung Galaxy S23 Ultra diventerà il primo telefono del colosso di Seul ad avere un’enorme fotocamera da 200MP. Di recente, il tipster IceUniverse ha affermato che probabilmente il terminale utilizzi un sensore per fotocamera da 200MP di Samsung ISOCELL, che tuttavia non è stato ancora rilasciato. Insomma, il prossimo top di gamma Samsung potrebbe veramente avere tutte le carte in regola per sorprendere, garantendo prestazioni fotografiche al top del mercato. Resteremo aggiornati per maggiori informazioni in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com