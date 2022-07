Harry Wild – La Signora del Delitto si avvia verso il finale di stagione su Rete4, con i penultimi episodi previsti per martedì 26 luglio in prima visione in chiaro e in prima serata. La programmazione della prima (e finora unica) stagione del format giallo britannico-irlandese terminerà infatti tra una settimana, con gli ultimi due episodi.

Harry Wild – La Signora del Delitto è un classico poliziesco investigativo con una protagonista che non fa parte delle forze dell’ordine ma che si ritrova ad indagare in casi di delitti, scomparse ed altri misteri mostrando innate doti analitiche e un intuito fuori dal comune. In questo caso si tratta di un’ex professoressa di letteratura in pensione, Harriet “Harry” Wild appunto, interpretata da Jane Seymour.

La prima stagione di Harry Wild – La Signora del Delitto, trasmessa in anteprima da AcornTv nella primavera scorsa e arrivata su Rete4 il 12 luglio, è composta da otto episodi. Ecco le trame degli episodi 5 e 6, in onda il 26 luglio e intitolati rispettivamente Un Giorno in Prigione e La Tempesta.

Una cena soffocante nella casa di uno degli ex colleghi di Harry, Lawrence Cavendish, diventa mortale quando un insetto vomitato travolge gli ospiti, tranne uno: Harry. Ulteriori indagini scoprono che la causa della malattia è il cadavere della moglie di Cavendish nel pozzo della casa. Con Charlie in vacanza, le indagini sono guidate dal suo sergente, Vicky Boyle.

Una violenta tempesta intrappola Harry, Fergus e Lola nel pub locale. Separati dal mondo esterno da strade allagate e antenne telefoniche abbattute, gli eventi prendono una svolta pericolosa quando scoprono una vittima di un rapimento nel bagagliaio di un’auto nel parcheggio del pub. Liberando l’uomo, si rendono conto che il rapitore deve essere uno dei pochi sconosciuti intrappolati nel pub con loro.

Il 2 agosto andranno in onda gli episodi conclusivi di Harry Wild – La Signora del Delitto, intitolati rispettivamente Il mistero della parrucca divertente di nonna Susan e Nessuno Esce Vivo da Qui. La serie è disponibile anche in streaming su mediasetinfinity.mediaset.it.

