Quali sono i migliori supporti telefono per auto di cui usufruire soprattutto in questo periodo, magari durante un viaggio più lungo del solito per le vacanze? L’accessorio è fondamentale per cercare di ridurre al minimo le distrazioni da smartphone durante le guida, magari anche per seguire le indicazioni del navigatore e rispondere alle comuni chiamate.

Nelle presente guida sono riportati diversi modelli di supporti, in particolare quelli con ventosa e con magnete: si tratta pure di soluzioni alla portata di tutte le tasche, non tralasciando la buona qualità dei prodotti.

Andobil

Tra i migliori supporti telefono per auto c’è quello targato Andobil. L’accessorio è estremamente versatile per due motivi. La potente ventosa con diametro modificato da 70 mm può essere applicata su cruscotto o parabrezza ma il collegamento può avvenire anche vicino alle bocchette dell’aria della macchina con apposita clip. Gli smartphone adattabili all’alloggiamento del prodotto possono avere grandezze variabili, grosso modo dai modelli con 4 pollici di display a quelli con 7 pollici di schermo. Da sottolineare c’è anche la possibilità di montare o rimuovere il telefono con un semplice tocco entro 1 secondo. Il materiale utilizzato è il PTFE, resistente alle alte temperature, alla corrosione e alle vibrazioni. La specifica soluzione è la più costosa di tutte con prezzo che si aggira intorno ai 27 euro.

Eono

Non poteva mancare un prodotto Eono (tra i brand Amazon) nella guida ai 5 migliori supporti telefono per auto di questo luglio 2022. L’accessorio qui esaminato ha un design completamente diverso rispetto al precedente, rappresentato da una base rotante a 360 gradi sulla quale applicare poi smartphone e altri dispositivi di grandezze diverse, dai 3 ai 6,8 pollici. Il supporto è ancorato ad un punto del cruscotto ad esempio con un adesivo in silicone che non lascia segni e può essere rimosso facilmente. I dispositivi potranno essere utilizzati sia in verticale che in orizzontale una volta presenti sull’apposita base: il materiale utilizzato infine è la plastica ABS di alta qualità non tossica, inodore, resistente alle alte temperature. Il costo di questa opzione è di circa 16 euro.

Amazon Brand - Eono Supporto Smartphone per Auto, Girevole a 360°,... 【Universale】adatto alla maggior parte dei dispositivi GPS da 3 a...

【Girevole a 360 gradi】la base è completamente girevole e facile...

Beikell

La soluzione Beikell è pure interessante. Il supporto telefono per auto presenta una grossa ventosa e ha come principale peculiarità la presenza di un braccio telescopico regolabile: questo può estendersi da 13.5 cm (5,3 pollici) a 19.4 cm (7,6 pollici). La rotazione dell’accessorio è di 360 gradi e il rilascio dello smartphone avviene con un comodo pulsante a destra del supporto. Il costruttore garantisce la massima qualità del materiale per PC, resistente al calore. Sono supportati tutti i dispositivi da 3,8 a 6,8 pollici. La soluzione costa all’incirca 16 euro in questo periodo.

Supporto Auto Smartphone, Beikell Supporto per Telefono per Auto [360... Ventosa ultra appiccicosa: la ventosa pu essere facilmente fissata a...

Braccio telescopico regolabile: il braccio telescopico pu estendersi...

iVoler

Ancora diverso dai restanti modelli in questa guida ai migliori supporti telefono per auto è l’esemplare iVoler. L’accessorio è con tecnologia magnetic e viene fornito appunto con 4 magneti di dimensioni diverse. Non valgono dunque le dimensioni dei telefoni da assicurare al prodotto, semmai il loro peso che non deve essere superiore ai 500 grammi. Il materiale utilizzato è la lega di alluminio, che rende il supporto più resistente e durevole nel tempo. Il prodotto in questione è il più economico di tutti, per una spesa di circa 9 euro.

Offerta iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto,... Supporto Magentico Potente: Questo Porta Smartphone Magnetico viene...

Ampia Compatibilià: Il supporto telefonico è compatibile con tutti i...

Mohard

Per concludere la specifica guida sui 5 migliori supporti telefono per auto esaminiamo la soluzione Mohard. Il porta smartphone non ha una ventosa ma si aggancia alla bocchetta d’aria della macchina con apposita clip. La rotazione della base è di 360 gradi per la migliore visione possibile. I device che possono essere agganciati possono avere una dimensione variabile dai 4 ai 7 pollici. Il sistema di rilascio prevede due pulsanti, sia a destra che sinistra: si potranno usare entrambi per prendere il telefono. La spesa da affrontare in questo caso sarà di 15 euro.