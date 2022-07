David Harbour e Pedro Pascal per la prima volta insieme: gli attori che hanno recitato in due dei migliori titoli di Netflix, rispettivamente Stranger Things e Narcos, si ritroveranno sullo stesso set, ma stavolta per HBO. Variety annuncia che saranno i protagonisti di My Dentist’s Murder Trial, attualmente in pre-produzione presso HBO.

La serie con David Harbour e Pedro Pascal è ispirata all’articolo del New Yorker di James Lasdun, uscito col titolo My Dentist’s Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation: il reportage raccontava la vera storia di un calvario giudiziario, ovvero di come il dottor Gilberto Nunez sia stato incriminato per la morte del suo amico, Thomas Kolman. Poco altro si sa della trama, che è ancora in fase di sviluppo.

David Harbour e Pedro Pascal non saranno solo interpreti ma anche produttori esecutivi della miniserie, scritta e prodotta esecutivamente da Steve Conrad, che ne dirigerà anche il primo episodio. Anche Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch di Escape Artists saranno produttori esecutivi insieme a Bruce Terris, Molly Allen, James Lasdun e MGM Television. Taylor Latham di Escape Artists sarà co-produttore esecutivo.

David Harbour e Pedro Pascal stanno vivendo un momento d’oro. Il primo reciterà nell’attesissimo adattamento della serie HBO del videogioco The Last of Us nel ruolo del protagonista Joel, ma è già molto noto per il ruolo principale ricoperto in The Mandalorian di Disney+, che tornerà con la terza stagione all’inizio del 2023, senza contare le tre stagioni di Narcos e il ruolo ne Il Trono di Spade. Il secondo è lo sceriffo Hopper di Stranger Things, ruolo che gli ha fruttato due nomination agli Emmy, ma è anche una star del grande schermo che annovera tra i suoi film Black Widow, Black Mass, The Equalizer e Hellboy.

