Ci sono alcune segnalazioni, in queste ore, in merito ad email arrivate agli utenti sull’assegno unico sospeso, a partire dal mese di luglio. In sostanza, il problema sul pagamento sarebbe sorto a causa del codice IBAN risultato errato nella vostra domanda, al punto che INPS a queste condizioni non sarebbe più in grado di erogare la quota mensile che vi spetta. Un altro elemento da prendere in considerazione, dopo i chiarimenti dei giorni scorsi che hanno investito altre questioni, come riportato nel nostro articolo.

Questione assegno unico sospeso a luglio per IBAN errato: arriva la risposa ufficiale da INPS

Come avvenuto nel caso del sottoscritto, dunque, non escludo che in tanti possano ricevere messaggi di posta elettronica allarmisti sotto questo punto di vista. Nel tentativo di sgombrare il campo da ogni dubbio sulla presunta sospensione dei pagamenti da luglio per quanto concerne l’assegno unico, ho provato a contattare INPS per i chiarimenti del caso:

“Salve, mi è arrivata una mail automatica da INPS sull’assegno unico: “Gentile utente, la domanda di Assegno Unico con protocollo INPS **** è stata sospesa per IBAN errato. E’ possibile aggiornare la domanda sul portale dell’Istituto, accedendo con le proprie credenziali di autenticazione”. Finora ho ricevuto pagamenti regolarmente. Preciso che l’IBAN non sia cambiato (appena verificato nella Home Banking e chiamato la banca per sicurezza). Siccome durante la fase di presentazione della domanda, a febbraio, ho aggiornato l’IBAN nella domanda, è possibile che la mail automatica riguardi quella storia?“.

Immediate le rassicurazioni di INPS, a testimonianza del fatto che non ci si debba preoccupare sull’assegno unico oggi: “Non si preoccupi sono invii che sarebbero dovuti arrivare in precedenza ma che per errore sono partiti/ripartiti adesso. Se riceve l’assegno non deve fare nulla”. Anche a voi è arrivata qualche strana email?