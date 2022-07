Virgin River 5 non si farà attendere molto: mentre debuttava la quarta stagione su Netflix, il cast del melodramma si riuniva per iniziare la produzione della quinta, attesa sulla piattaforma per il prossimo anno.

Le riprese di Virgin River 5 sono iniziate a Vancouver, in Canada, lo scorso 18 luglio e dovrebbero durare per circa 4 mesi, dopodiché inizierà la fase di post-produzione. La nuova stagione sarà quindi certamente pronta entro la prossima estate, così da rispettare la scadenza di luglio.

Il taglio del nastro per Virgin River 5 è stato annunciato con una foto del cast durante la prima lettura del copione dei nuovi episodi, quando gli account social della serie hanno confermato di aver “iniziato la produzione” e hanno presentato anche una delle maggiori novità della prossima stagione, ovvero “il nostro nuovo adorabile show-runner Patrick Sean Smith“. “Non vediamo l’ora che vediate cosa abbiamo in serbo” ha chiosato l’account ufficiale della serie su Instagram.

Alla guida di Virgin River 5, infatti, non ci sarà più la storica showrunner della serie, Sue Tenney, sostituita nel ruolo da Patrick Sean Smith: lo sceneggiatore vanta una lunga esperienza di scrittura e nel suo curriculum figurano serie come Supernatural, Chasing Life della ABC Family e l’episodio Jolene della miniserie Netflix Dolly Parton: Le corde del cuore, ispirata alle canzoni più memorabili dell’icona della musica country, di cui è stato anche produttore esecutivo e showrunner.

Inoltre per Virgin River 5 è confermato l’allungamento della durata della stagione: se fino alla terza era fissata in 10 episodi, dalla quarta è diventata di 12 e così sarà anche per la quinta.

