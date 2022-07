Arriva A League of Their Own su Prime Video: la piattaforma ne annuncia l’uscita con un trailer ricco di azione omaggia la sua fonte d’ispirazione, il film originale del 1992, Ragazze Vincenti, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario attraverso una rivisitazione del lungometraggio.

A League of Their Own è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con Field Trip Productions. La serie tv è creata da Will Graham e Abbi Jacobson che rivestono anche il ruolo di produttore esecutivo con Hailey Wierengo e Desta Tedros Reff di Field Trip. Jamie Babbit ha diretto l’episodio pilota ed è inoltre tra i produttori esecutivi. La serie tv è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

A League of Their Own su Prime Video è composta da otto episodi, che saranno tutti disponibili da venerdì 12 agosto in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La storia racconta quella di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. Carson, Max e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi.

Nel cast di A League of Their Own su Prime Video troviamo: Abbi Jacobson nei panni di Carson; Chanté Adams è Max; D’Arcy Carden è Greta; Gbemisola Ikumelo è Clance; Roberta Colindrez è Lupe; Nick Offerman è Dove; Saidah Arrika Ekulona è Toni; Kate Berlant è Shirley; Kendall Johnson è Gary; Kelly McCormack è Jess; Alex Désert è Edgar; Priscilla Delgado è Esti; Aaron Jennings è Guy; Molly Ephraim è Maybelle; Melanie Field è Jo; e Dale Dickey nel ruolo di Beverly.

Di seguito il trailer della serie in italiano:

Continua a leggere su optimagazine.com.