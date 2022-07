Il OnePlus 10T è atteso il 3 agosto come forma di rivisitazione del portabandiera presentato ad inizio anno, che non è mai del tutto decollato. Eppure, il produttore cinese potrebbe avere in serbo anche il lancio di un altro dispositivo, che chiameremo OnePlus Ace Pro (nome forse non definitivo e quindi da prendere con le pinze). C’è già un OnePlus Ace, di cui questo rappresenterebbe un’evoluzione a tutto tondo: il device, infatti, potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen.1, con frequenza massima di 3.2GHz e realizzato con processo produttivo a 4nm da TMSC.

Molto performante anche l’ipotetico schermo: Samsung E4 AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 pollici, risoluzione FHD+, refresh rate a 120Hz. Il comparto fotografico del OnePlus Ace Pro dovrebbe comporsi di un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 16MP e macro da 2MP. Il telefono potrebbe anche prevedere una versione con 16GB di RAM e la ricarica SuperVOOC a 150W, con una batteria con capacità superiore ai 4500mAh. Il OnePlus Ace in Cina ha un prezzo di circa 360 euro al cambio attuale (modello con 8GB di RAM e 128GB di storage interno).

Sarà complicato vedere arrivare nel nostro mercato il OnePlus Ace Pro, che secondo qualcuno altro potrebbe non essere che un rebrand del OnePlus 10T. In ogni caso, il 3 agosto conosceremo quest’ultimo flagship, che si spera possa dare tutte le soddisfazioni che non è riuscito ad incarnare il top di gamma presentato ad inizio anno, facendo bene anche nel nostro Paese. In fondo, per quanto ci riguarda un portabandiera che possa realmente offrire un’alternativa ai marchi più blasonati manca da un po’ di tempo: crediate possa essere rappresentato dal OnePlus 10T o dal OnePlus Ace Pro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

