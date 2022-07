Schitt’s Creek 5 debutta su Italia2 in prima visione il 25 luglio, senza soluzione di continuità subito dopo il finale della quarta stagione: la serie comedy canadese di CBC, ideata dal protagonista Eugene Levy con il figlio Dan Levy, è stata trasmessa in Italia prima da Mediaset Infinity+, poi da Italia1 e infine da Italia2.

Su quest’ultimo canale Schitt’s Creek 5 debutta il 25 luglio coi primi 4 episodi della stagione, in onda in prima serata, al termine del tredicesimo ed ultimo episodio della quarta. Si tratta della stagione con cui la comedy ha vinto il prestigioso riconoscimento degli Emmy Awards, nella categoria Miglior Commedia, nell’edizione del 2020. Composta da 14 episodi, è stata distribuita per la prima volta in Italia su Mediaset Infinity nell’autunno 2021, ma solo ora arriva in chiaro in prima serata.

Schitt’s Creek 5 vede ancora i membri della famiglia Rose impegnati a ricostruire le loro vite, tra progetti stravaganti e vicende farsesche, nella cittadina di Schitt’s Creek. Ecco le trame dei primi quattro episodi di Schitt’s Creek 5 in onda dalle 22:05 sul canale 49 del digitale terrestre.

Moira è in Bosnia a girare il film “I corvi hanno gli occhi III: la Corvazione” per rilanciare la sua carriera. Il giovane regista newyorkese, Blair, ritiene che il progetto sia orrendo, ma Moira non si arrende.

Moira torna dal set del film bosniaco e non riesce a dormire, a causa del jetleg e di uno stimolante che ha ingerito. Durante il lungo periodo insonne trova alcune lettere piccanti…

Emir, recensore di hotel, prenota una camera al Rosebud Motel. Per conquistare la sua approvazione, Stevie finge di essere una cliente soddisfatta. Ma la sua farsa durerà molto poco…

Con le finanze già scarse, Johnny viene raggiunto da un paio di bollette del tutto inaspettate….

Continua a leggere su optimagazine.com