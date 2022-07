Qualora foste interessati all’acquisto di buon auricolari true wireless, non perdetevi assolutamente questa fantastica offerta su Amazon relativa alle Samsung Galaxy Buds Live con cancellazione del rumore (ANC ed anche dotate di una batteria di lunga durata, di un suono di AKG e di una comoda vestibilità. Le cuffie sono disponibili all’imperdibile prezzo di 69,90 euro (invece di 169,00 euro di listino) e nel colore Mystic Black: insomma, un prodotto da non farsi scappare con uno sconto del 59%, con cui andrete a risparmiare circa 100 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti a Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata ai principali dettagli tecnici.

Le Samsung Galaxy Buds Live, che troverete in super offerta (ma in versione tedesca), presentano un design elegante ed iconico, progettato per un comfort che dura tutto il giorno ed un suono davvero elevato. I nuovi auricolari del colosso sudcoreano sono dotati di tre microfoni per garantire che tutte le chiamate in arrivo siano limpide: un microfono interno e due esterni, che bloccano il rumore (proveniente dall’esterno), quindi l’unico suono che l’altro microfono raccoglierà sarà la vostra voce. Inoltre, l’assenza di tappi in-ear, insieme alle prese d’aria, riducono al minimo la sensazione di avere le orecchie tappate.

Grazie alla tecnologia AKG, vincitrice del Grammy Award, ed alla cancellazione attiva del rumore, le Samsung Galaxy Buds Live annienta le voci e vi consente di entrare nel pieno della musica. Queste straordinarie cuffie true wireless offrono fino a 21 ore di riproduzione e la ricarica rapida wireless vi permette di accenderle rapidamente e tornare subito alla vostra musica. La custodia di ricarica è da 472mAh, mentre ogni singolo auricolare è da 60mAh. Solamente con le Samsung Galaxy Buds Live la riproduzione della musica è garantita per 6 ore, mentre 21 ore con la custodia. Inoltre, qualora si stiano per scaricare, con la fast charge avrete un’ulteriore ora di autonomia con soli 5 minuti di ricarica. Insomma, non perdete questa incredibile occasione.

