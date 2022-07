La data di uscita degli iPhone 14 non è ufficiale e non lo sarà ancora per svariate settimane probabilmente. Eppure, siamo al cospetto di alcuni indizi che ci fanno intendere come il dispositivo sia pronto a debuttare non più tardi del prossimo 13 settembre. Su questa possibilità ci siamo soffermati già sulle pagine di OM ma ora una fonte autorevole come TechRadar va esattamente nella stessa direzione della nostra ipotesi.

Perché la data di uscita degli iPhone 14 dovrebbe essere proprio quella del prossimo 13 settembre? L’intuizione nasce dalla semplice analisi di quanto accaduto nel passato, più esattamente per gli 11 ultimi lanci di melafonini di punta Apple in autunno. Di seguito è riportato un prospetto riassuntivo con i riferimenti ad ogni lancio dei dispositivi Apple e il loro keynote di presentazione.

iPhone 4S: martedì 4 ottobre 2011;

iPhone 5: mercoledì 12 settembre 2012;

iPhone 5S e 5C: martedì 10 settembre 2013;

iPhone 6 e 6 Plus: martedì 9 settembre 2014;

iPhone 6S e 6S Plus: mercoledì 9 settembre 2015;

iPhone 7 e 7 Plus: mercoledì 7 settembre 2016;

iPhone 8, 8 Plus e X: martedì 12 settembre 2017;

iPhone XS, XS Max e XR: mercoledì 12 settembre 2018;

Serie iPhone 11: martedì 10 settembre 2019;

Serie iPhone 12: martedì 13 ottobre 2020;

Serie iPhone 13: martedì 14 settembre 2021.



Analizzando lo specchietto fin qui riportato, possiamo evincere che le date di presentazione degli ultimi 11 anni si sono svolte quasi sempre a settembre (per ben 9 volte e solo in due casi ad ottobre). Ancora, nel complesso poi, 9 lanci su 11 si sono svolti nella seconda settimana del mese di settembre (come in quello di ottobre) e 7 eventi Apple hanno avuto luogo di martedì e solo 4 di mercoledì. Ne consegue insomma, incrociando tutte le coordinate più probabili, che la futura e attesa presentazione potrebbe prendere vita il prossimo martedì 13 settembre.

Se diamo per scontata la data di uscita degli iPhone 14 il prossimo 13 settembre, ci sono pochi dubbi anche sul via alle vendite dei melafonini. Questo potrebbe concretizzarsi il prossimo 23 settembre. Sempre rispettando una tradizionale pianificazione di Apple, il momento coinciderebbe con il secondo venerdì successivo al keynote Apple.

