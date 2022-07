Continua ad essere scontato su Amazon il prezzo dello Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker di ultima generazione che si ritrova con un comparto tecnico di ottimo livello. L’idea di poter conoscere a fondo gli elementi più importanti della propria attività fisica non necessita per forza di dispositivi tecnologici super costosi, ma una mano può arrivare da questi braccialetti fitness con Xiaomi che risulta esserne regina indiscussa.

Dettagli sulla nuova offerta Amazon dedicata ai potenziali acquirenti di Xiaomi Mi Band 7

Una nuova promozione, dunque, dopo quella esaminata nei giorni scorsi in Italia. Sono anni che l’azienda cinese propone questo tipo di dispositivo a prezzo contenuto, ma estremamente affidabile, ora con lo Xiaomi Mi Band 7 si è arrivati sicuramente ad un livello superiore e con pochi euro avere sotto controllo i dettagli più importanti riguardanti il workout, ma non solo. Se siete quindi interessati ad un dispositivo di questo genere, quest’oggi su Amazon c’è uno sconto da non lasciarsi scappare. Il famoso sito di e-commerce infatti propone lo Xiaomi Mi Band 7 al costo di 51,91 euro ed è stato effettuato nel dettaglio uno sconto del 13% sul prezzo consigliato in precedenza di 59,99 euro.

Senza dubbio, rispetto ai modelli del passato, la settima generazione di smartband ideata da Xiaomi è più costosa, ma semplicemente perché sono stati inseriti elementi tecnologici migliori, per rendere questo dispositivo sempre più efficace. Come però si può notare, il prezzo già ha subito un calo e quindi sicuramente questo è il periodo migliore per poter acquistare lo Xiaomi Mi Band 7. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di poco tempo arriverà direttamente nelle vostre case con spese di spedizione gratuite.

Stiamo parlando poi dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Dal punto di vista delle specifiche tecniche parliamo di un fitness tracker che si presenta con display AMOLED da 1,62 pollici, oltre 110 nuovi quadranti tra cui scegliere, ma la parte più interessante riguarda sicuramente l’analisi del massimo consumo di ossigeno (VO2 max).

Il massimo consumo di ossigeno è un aspetto chiave nella fisiologia dell’esercizio e un importante indicatore della capacità aerobica del corpo umano. Chiaramente poi c’è il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, delle calorie bruciate, del sonno, del livello di stress e così via. Un braccialetto fitness super completo che vale la pena acquistare.