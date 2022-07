Il finale di Virgin River 4 ha riservato almeno un paio di colpi di scena che cambiano parecchio la geografia delle relazioni nel microcosmo del melodramma di Netflix. Ovviamente il nodo dell’intera stagione era l’incertezza sulla paternità della gravidanza di Mel: frutto della storia con Jack o del tentativo di inseminazione di embrioni fecondati dal defunto marito Mark? Il mistero è stato risolto nell’ultimo episodio, che ha portato con sé anche altre rivelazioni destinate ad avere un peso specifico importante nella storia tra i due protagonisti.

Attenzione: spoiler sul finale di Virgin River 4!

Alexandra Breckenridge ha commentato il finale di Virgin River 4 con TVLine: nell’ultimo episodio della stagione, dopo aver affrontato alti e e bassi nella loro relazione, Mel e Jack scoprono finalmente chi è il padre del nascituro. La soluzione dell’enigma sembra andare nella direzione del lieto fine auspicata dal pubblico: il padre si rivela essere Jack e questo spiana la strada per la coppia alla costruzione di una famiglia. Anche Breckenridge è entusiasta che il bambino di Mel non sia del compianto Mark, perché questo avrebbe invece favorito una trama più cupa.

Mel vuole avere un figlio con Jack. Non vuole vivere nel passato. Per quanto avere una parte di Mark sia importante per lei in molti modi, vuole andare avanti e avere una famiglia con Jack. Non vuole davvero avere il bambino di Mark. Sta andando avanti e ha bisogno di lasciare quella parte della sua vita alle spalle. Puntavo a quella trama. Ero fermamente convinta che non dovesse essere il bambino di Mark.

L’altra grande rivelazione del finale di Virgin River 4 riguarda altrettanto il tema della paternità: Charmaine rivela che i suoi gemelli non sono in realtà figli di Jack. Su quest’ultimo punto di svolta, Breckenridge era più titubante, sebbene sia il classico colpo di scena che sembra rimettere in carreggiata la coppia principale dello show senza più grossi ostacoli. L’attrice però ammette che questa rivelazione non resterà senza conseguenze, visto che Jack potrebbe affrontare ora gli effetti dell’aver subìto una manipolazione così feroce.

Essere traditi su così vasta scala deve comportare rabbia e dolore. Ha investito se stesso emotivamente, mentalmente e finanziariamente nell’avere questi bambini. Era davvero impegnato. Sarà difficile, credo, per Jack lasciar correre.

Insomma finale di Virgin River 4 rimescola le carte rispetto alla stagione precedente ed apre nuovi scenari per la prossima, già rinnovata ufficialmente da Netflix.

