NCIS: New Orleans sbarca su Italia1 per la prima volta. Si tratta della serie nata nel 2014 come secondo spin-off del longevo poliziesco NCIS e conclusasi lo scorso anno, nella primavera del 2021, con la settima stagione.

NCIS: New Orleans arriva nell’access prime time di Italia1 con un episodio a sera, con una simbolica staffetta: dopo la messa in onda di NCIS, infatti, nello stesso slot di palinsesto ora la rete programma il suo spin-off ambientato nella città della Louisiana, tutte le sere dalle 20: 35.

Il format di NCIS: New Orleans ruota intorno alle vicende della squadra dell’NCIS locale, guidata dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride, composta anche dall’agente speciale Christopher LaSalle e dalla neo-arrivata agente Meredith Brody: ad assisterli nelle indagini più spinose sono il tecnico di laboratorio Sebastian Lund e il medico legale Loretta Wade. La seconda stagione integra nella squadra il collaboratore Patton Plame, esperto di cyber crimini, e l’ex agente dell’ATF Sonja Percy.

Nel primo episodio di NCIS: New Orleans in onda il 25 luglio, la squadra dell’NCIS, guidata dall’Agente Speciale Dwayne Cassius “King” Pride deve indagare sulla scomparsa di un giovane sottoufficiale della Marina Militare. In generale il filo conduttore della trama della prima stagione è la lotta contro l’organizzazione criminale guidata da Sasha Broussard, ultimo membro ancora in libertà di una famiglia che per anni ha condotto indisturbata i suoi affari a New Orleans fino all’intervento di King, che ne aveva decapitato i vertici arrestandoli. Nel corso della stagione si scoprirà che il principale uomo dell’organizzazione è Paul Janks, meglio noto anche come Piccola Esca (Baitfish), un criminale di bassa lega con cui Pride aveva collaborato anni prima.

