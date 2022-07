Il Samsung Galaxy A72 ha da poco ricevuto le patch di sicurezza di luglio 2022: il firmware A725FXXU4BVG, che ha iniziato a diffondersi in Russia ed in India, risolve tre exploit critici del sistema operativo, una ventina di vulnerabilità ad alto rischio e 41 altri falle esclusive dei dispositivi Samsung Galaxy.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy A72, tramite il rilascio dell’aggiornamento contrassegnato dalla serie firmware A725FXXU4BVG ed inclusivo delle patch di sicurezza di luglio 2022, vede aumentate anche le proprie capacità fotografiche. Non avendo a disposizione un changelog in cui sbirciare, purtroppo non siamo, al momento, in grado di fornirvi i dettagli circa quel che è effettivamente cambiato dopo l’upgrade nell’esperienza multimediale offerta dal Samsung Galaxy A72 (aspettiamo di poterlo testare con mano per darvi ulteriori delucidazioni).

Non ci è nemmeno dato sapere quando l’aggiornamento in questione vedrà la luce sul Samsung Galaxy A72 in Italia, anche se di solito nel giro di pochi giorni la distribuzione tende a raggiungere anche il nostro Paese. Quando riceverete la notifica di avvenuta disponibilità, per questo upgrade come per qualsiasi altro, fate attenzione alla percentuale di carica residua, che sarebbe preferibile non far scendere mai al di sotto del 50% prima di proseguire con l’installazione (se il telefono dovesse spegnersi durante il processo potrebbero essere guai per il vostro dispositivo). Altra buona regola è quella di effettuare un backup dei dati, da ripristinare in caso di necessità (il Samsung Galaxy A72, per qualsiasi motivo, potrebbe bloccarsi o l’installazione fallire: in quel caso potreste essere costretti ad un hard-reset di urgenza, che cancellerebbe tutto quanto è salvato in memoria, dati che non potreste recuperare senza backup). Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

