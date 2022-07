Margot Robbie torna alle origini. Come ha annunciato Deadline, la star di Suicide Squad delizierà i fan con la sua presenza nel finale di Neighbours, la soap opera australiana che l’ha lanciata sul piccolo schermo.

Margot Robbie ha interpretato l’adolescente Donna Freedman dal 2008 al 2011, anno del suo addio. Stando ai dettagli, l’attrice ha girato le sue scene da Los Angeles.

Per l’ultima puntata della soap torneranno anche volti storici come le cantanti Natalie Imbruglia e Holly Valance, che hanno trovato la popolarità grazie al programma televisivo. Anche loro, come la Robbie, hanno filmato le loro scene nelle rispettive abitazioni, in questo caso da Londra, dove ora vivono entrambe. Tra gli altri ritorni nel cast: Jesse Spencer, Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan, tutti appariranno per un ultimo addio alla soap opera, che chiuderà i battenti dopo 37 anni.

Neighbours è stato cancellato all’inizio di quest’anno in seguito all’annuncio dell’emittente britannica Channel 5 che ha deciso di non rinnovare il suo contratto per la messa in onda negli Regno Unito. I creatori della soap hanno inizialmente cercato un’emittente alternativa, ma alla fine è stata presa la decisione di annullare la produzione e far calare il sipario su una soap che ha segnato un’era della televisione australiana.

Dopo aver lasciato Neighbours nel 2011, Margot Robbie è apparsa nella prima e unica stagione della serie Pan Am. Il grande salto arriva nel 2013 grazie a Martin Scorsese che la ingaggia per il ruolo da co-protagonista accanto a Leonardo DiCaprio nel biopic The Wolf of Wall Street. Successivamente ha partecipato a diverse pellicole hollywoodiane spaziando nei generi: da Suite Francese a Focus – Niente è come sembra con Will Smith, passando per The Legend of Tarzan e Tonya, biopic per il quale ha ricevuto la prima candidatura all’Oscar.

Margot Robbie è il volto di Harley Quinn nell’universo cinematografico DC. Oltre che recitare, la star australiana è anche produttrice tramite la casa da lei co-fondata, la LuckyChap Entertainment.

