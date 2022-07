Giornata cruciale per quanto riguarda l’invio della domanda inerente il bonus psicologo 2022, con un chiaro riferimento al contributo sessioni psicoterapia nella seconda metà di quest’anno. In particolare, bisogna fare molta attenzione alle linee guida generica che dobbiamo seguire per portare a termine in modo corretto tutta la procedura. Capiamo come stanno le cose, dopo le informazioni portate alla vostra attenzione pochi giorni fa con un altro articolo. In questo modo, infatti, limiteremo le probabilità di commettere errori banali.

Tutti i dettagli sul bonus psicologo 2022 e contributo sessioni psicoterapia in arrivo in questi mesi

Partendo dal presupposto che avremo tempo fino al 24 ottobre per chiedere e ricevere il bonus psicologo 2022, in modo da sfruttare al massimo la misura che prevede per noi un contributo dedicato alle sessioni psicoterapia, occorre far presente agli utenti interessati che la quota disponibile in questo particolare contesto non potrà superare la soglia dei 600 euro. Per avanzare la propria candidatura, sarà possibile procedere tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica), o in alternativa tramite Cns (Carta nazionale dei servizi).

Una volta arrivati sul sito INPS, la domanda sul bonus psicologo 2022 andrà caricata scegliendo proprio l’opzione “contributo sessioni psicoterapia”. L’ISEE non può superare i 50.000 euro, mentre il tipo di contributo varia in base al reddito. Si arriva fino a 50 euro a seduta per un tetto di 600 euro per ogni persona, in relazione a chi si ritrova con Isee inferiore a 15.000 euro. Coloro che hanno un Isee tra 15.000 e 30.000 euro potranno ricevere al massimo 400 euro mentre con un Isee superiore e compreso tra 30.0000 e 50.000 euro, il sostegno cala a 200 euro.

Ora sappiamo qualcosa in più sulla domanda per bonus psicologo 2022 e sul contributo sessioni psicoterapia.