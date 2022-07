Ci saranno tante novità da toccare con mano in seguito all’uscita sul mercato dei nuovi iPhone 14, ma alcuni plus potrebbero fare la differenza in misura maggiore rispetto ad altri. Dopo aver analizzato in questi giorni le possibili mosse di Apple, dal punto di vista del marketing, oggi dobbiamo concentrarci nuovamente sulla potenziale scheda tecnica. Già, perché da un punto di vista prettamente hardware, potrebbero esserci elementi di rottura rilevanti rispetto a quelli che son venuti a galla poco meno di un anno fa con gli iPhone 13 di allora.

Cosa sappiamo ad oggi sulla memoria RAM per iPhone 14 in uscita a settembre: gli ultimi aggiornamenti

Quali sono, al momento, le informazioni trapelate a proposito della memoria RAM per iPhone 14 in uscita a settembre? Secondo le indiscrezioni condivise da DigiTimes, pare che i modelli di fascia alta della prossima gamma di iPhone saranno dotati di 6 GB di RAM LPDDR5. A conti fatti, un dettaglio non di poco conto, visto che si tratta di un tipo di memoria più veloce ed efficiente rispetto agli standard precedenti. Gli attuali iPhone sono dotati di LPDDR4X e si prevede che Apple continui a portare avanti questa linea coi modelli standard di iPhone 14.

Le novità non finiscono qui. A differenza della serie iPhone 13, che parte da 4 GB di memoria RAM, pare che tutti i modelli della linea iPhone 14 saranno dotati di 6 GB di RAM. La memoria LPDDR5 sugli iPhone di fascia alta comporterà per forza di cose prestazioni migliori e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai modelli standard. Possiamo dunque aspettarci iPhone 14 ed iPhone 14 Max con 6 GB di memoria RAM LPDDR4X, mentre iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max potranno contare su 6 GB di memoria RAM LPDDR5.

Vi faremo sapere appena ne sapremo di più sulla scheda tecnica di iPhone 14.