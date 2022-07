Emanuel Lo ad Amici 2022, sarà nel corpo docenti. Il coreografo e ballerino è noto anche per essere il compagno di vita della cantante Giorgia. I due hanno avuto un figlio nel 2010, Samuel. Felici insieme, adesso all’orizzonte per Emanuel Lo si prospetta una nuova ed entusiasmante esperienza, in televisione.

Non è la prima volta che il nome di Emanuel Lo viene accostato a quello di Amici. Ripetutamente infatti in rete sono apparse ipotesi ed indiscrezioni sulla sua presenza nel cast del programma, poi sempre smentite. Nel 2016 invece era stato accolto in studio da Maria De Filippi come giudice in una prova di ballo.

Adesso per Emanuel Lo le porta di Amici si riaprono per offrigli una nuova avventura al fianco dei talenti del ballo. Mancano le conferme ufficiali ma sembra proprio che proprio Emanuel Lo possa essere tra i docenti della categoria fortemente voluti da Maria De Filippi nella nuova edizione del programma. Lo annuncia Davide Maggio, che in fatto di TV ha sempre dimostrato di poter essere considerato una fonte più che attendibile.

Emanuel Lo ad Amici 2022 non sarebbe l’unica novità nel corpo docenti. Dentro anche Arisa, che torna da prof dopo un anno di pausa.

Se Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli, ben più sorprendente è la scelta della produzione e della conduttrice a proposito della categoria del ballo. Per avere Emanuel Lo, sembra proprio che la padrona di casa sia disposta a rinunciare alla veterana Veronica Peparini, sorella del ben noto coreografo Giuliano Peparini e ormai stabile nel programma al fianco dei ballerini.

Confermatissimo invece Ridy Zerbi, nella categoria canto da ex discografico. Di recente proprio lui ha raccontato di essere stato letteralmente salvato da Maria De Filippi.