Sogno di una notte di mezza estate o solida realtà? In una storia della quale è protagonista Mertens , paragonato ad uno dei protagonisti delle avventure di Peter Pan, può succedere tutto ed il contrario di tutto. Se poi la storia di Mertens è ambientata nella stagione del calcio mercato diventa davvero difficile distinguere il vero dal falso, il possibile dall’inverosimile.

Una cosa è certa. Il Presidente Iervolino vuole convincere Mertens ad indossare la maglia della Salernitana. Quotidiani nazionali e siti specializzati hanno fatto deflagrare una vera e propria bomba di calcio mercato che sta appassionando i tifosi granata e che anche i tifosi del Napoli seguono con molta attenzione (leggi di più) .

Il patron Iervolino vuole stabilmente installare la Salernitana in Serie A. Dopo la salvezza rocambolesca della prima stagione. la Salernitana punta ad un campionato relativamente più tranquillo. E Mertens potrebbe esser l’uomo giusto per consentire ai granata una navigazione sicura nella zona retrocessione quanto mai agguerrita in questo campionato.

Il cambio sarebbe radicale per Mertens: dalla lotta Champions e Scudetto con Spalletti a quella per non retrocedere. Ma gli argomenti messi in campo dalla Salernitana sono notevoli. Peraltro Mertens resterebbe in un campionato vero e competitivo.

Si parla di un’offerta di compenso netto di tre milioni di euro per Mertens. Ben superiore a quella proposta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’entourage di Mertens è al lavoro da diversi giorni sulla proposta Iervolino ma dopo il saluto ufficiale con il Napoli c’è stata una accelerazione di tutta la vicenda. Mertens al momento è senza squadra. La Lazio è interessata all’atleta ma per il momento dall’Italia e dal resto del mondo non sono arrivate proposte particolari.

A Mertens non sono neanche giunte offerte faraoniche dai paesi delle Mille ed un notte o dal Canada nuovo Bengodi dei calciatori di serie A a fine carriera. La proposta Iervolino diventa sempre più interessante anche per questioni logistiche: Mertens potrebbe continuare a vivere nel suo splendido appartamento con vista sul Golfo di Napoli. Diventerebbe il faro della formazione di Nicola ed un idolo per i tifosi. Impiegato con la dovuta parsimonia potrebbe diventare decisivo nelle sfide salvezza.

La situazione è in continua evoluzione, ma di certo Iervolino vuole offrire ai tifosi della Salernitana, ancora tiepidi sul fronte abbonamenti, una ciliegina sulla torta. Sfumato l’assalto all’altro ex azzurro Cavani, Mertens potrebbe esser la mossa vincente per i granata.

