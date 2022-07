Un grosso spavento per Jason Momoa. Secondo quanto rivelano i media internazionali, in primis TMZ che ha diffuso la notizia, l’attore di Aquaman e del Trono di Spade è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Le dinamiche dell’incidente sono state riferite dalle autorità al noto tabloid. Stando ai dettagli, Jason Momoa stava guidando su Old Topanga Canyon Road vicino a Calabasas, in California, quando un motociclista, che percorreva la direzione opposta al senso di marcia, è entrato in contatto con lui in prossimità di una curva. Il pilota avrebbe invaso la corsia dell’attore, colpendo l’estremità anteriore sinistra della sua vettura. L’impatto sarebbe stato tale da far sbalzato il motociclista sul parabrezza dell’auto di Momoa prima di colpire il cofano e cadere dall’altro lato del mezzo.

Il pilota sarebbe riuscito ad atterrare in piedi sull’asfalto. Sul posto sono giunti i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale con lievi ferite, tra cui una ferita al pollice e contusioni alla gamba. Jason Momoa, invece, è uscito illeso dall’incidente. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, ma solo tanta paura e apprensione da parte dei fan della star, volto di Khal Drogo ne Il Trono di Spade e più di recente Aquaman nell’universo cinematografico DC Comics.

La notizia dell’incidente arriva a poche ore dalla presentazione della nuova collezione di Harley-Davidson sul profilo Instagram di Momoa, e la realizzazione di On the Roam, docuserie per Warner Bros. Discovery: “Sono così entusiasta di condividere la mia seconda collezione @harleydavidson con tutti voi”, ha scritto l’attore sul profilo social, “ispirata dal mio amore per le moto d’epoca e per casa mia”.

Il video dell’incidente è stato condiviso dall’account YouTube di TMZ:

