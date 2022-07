Stasera all’Unipol Arena si terrà il concerto di Harry Styles a Bologna. L’artista torna in Italia per due appuntamenti imperdibili in programma il 25 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 26 luglio al Pala Alpitour di Torino. Per l’ex componente degli One Direction sono gli unici due eventi attesi nella penisola nell’estate 2022.

La scaletta di Hatry Styles a Bologna spazia tra i successi rilasciati nel corso della sua carriera solista, dopo il successo planetario raggiunto con gli One Direction e, perché no, stasera potrebbe decidere di inserire nella setlist anche qualche pezzo rilasciato con la band, amatissima in Italia.

C’è da precisare, però, che non sono stati inseriti in scaletta successi con gli One Direction nelle precedenti tappe della tournée mondiale di Harry Styles bensì solo i singoli rilasciati nel corso degli ultimi anni da solista.

Biglietti per Harry Styles a Bologna

Siete in tanti a chiederci se sono ancora disponibili biglietti per Harry Styles a Bologna e soprattutto dove trovarli. I due concerti del cantante in Italia hanno fatto registrare il tutto esaurito, sono sold out e su TicketOne non è più possibile acquistare titoli d’ingresso. Tuttavia è attiva la piattaforma Fansale, attraverso la quale – con un pizzico di fortuna – si potranno acquistare da fan a fan gli ultimissimi ticket a prezzo di costo.

La scaletta di Harry Styles a Bologna

La scaletta di seguito è basata sulle date precedenti della stessa tournée dell’artista.