Parte oggi a Torino il Climate Social Camp, evento incentrato sull’emergenza climatica mondiale, che vedrà la partecipazione di oltre 500 attivisti provenienti da tutto il mondo. Conferenze, dibattiti, workshop e ospiti internazionali si terranno al al Campus Einaudi fino a venerdì 29 luglio.

Nel capoluogo piemontese anche Greta Thunberg, fondatrice del movimento Fridays for Future. L’obiettivo dell’iniziativa è dare voce agli abitanti delle aree della Terra maggiormente colpite dagli effetti del cambiamento climatico che mette a rischio interi territori e vite umane.



Il nuovo messaggio di Greta Thunberg sull’emergenza-caldo di queste ore

Proprio la giovane attivista svedese è intervenuta attraverso il suo account Twitter sull’ondata di caldo record che si sta verificando in questi giorni, con i termometri che superano i 40°. “Questa non è la nuova normalità – scrive Greta Thunberg -. La crisi climatica continuerà ad intensificarsi e a peggiorare, finché mettiamo la testa sotto la sabbia e diamo la priorità al profitto e all’avidità rispetto alle persone e al pianeta. Stiamo ancora camminando come sonnambuli verso il bordo del precipizio”.



L’allarme sul caldo anomalo è lanciato anche da Petteri Taals, segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale. “Si tratta di una situazione che rimane fuori dal normale – spiega Taals -. Gli episodi che stiamo vivendo saranno sempre più frequenti nei prossimi decenni per via dei cambiamenti climatici e proseguirà almeno fino al 2060. E’ un serio campanello di allarme”