Sono giunti in esclusiva sul web i render ufficiali riguardanti le opzioni di colore del Motorola Moto G32, nuovo modello di fascia media del produttore americano. Si tratta di un cambiamento rispetto al precedente Moto G31, disponibile nelle colorazioni Mineral Grey e Baby Blue. Dalle immagini pubblicate dal noto leaker OnLeaks, è possibile vedere anche i vari rendering circa il design del prossimo smartphone. Ci troviamo dinanzi ad un cambiamento rispetto al precedente Moto G31: infatti, il nuovo device dovrebbe essere disponibile in 4 varianti di colore: rossa, nera, argento e grigia. Queste inedite immagini mostrano solamente il colore rosso e quello nero.

Quanto alle presunte caratteristiche tecniche, il Motorola Moto G32 presenterà un grande display LCD da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e sarà dotato di un foro posto in alto al centro per la fotocamera selfie e di cornici asimmetriche in basso. Sul lato destro, vi sarà la presenza del pulsante di accensione leggermente ridisegnato e di un bilanciere del volume. Il pulsante di accensione e spegnimento, forse, vedrà aggiungere anche un sensore di impronte digitali. Sembra anche che il pulsante dedicato dell’Assistente Google sia stato rimosso. Proprio come al G31, i rendering mostrano che il Moto G32 manterrà sul retro una tripla fotocamera, anche se con un layout ridisegnato. La fotocamera macro sembra notevolmente più piccola, con le stesse dimensioni del flash LED. La fotocamera principale avrà un sensore da 50MP, come mostrato dall’etichetta accanto agli obiettivi. Stando ai precedenti rumors, pare che le altre due fotocamere saranno dotate di sensore da 2MP.

ARTICOLI CORRELATI

Nella parte bassa del Moto G32, il device manterrà il jack per cuffie da 3,5mm, che è una caratteristica comune per i telefoni economici in questa fascia di prezzo, una porta USB Type-C al centro e la griglia dell’altoparlante verso destra. La settimana scorsa, alcuni dettagli della certificazione NCC hanno rivelato la presenza di una batteria da 5000mAh e di un adattatore USB-C a ricarica rapida a 33W. Infine, il device dovrebbe essere equipaggiato con un processore Unisoc T606 di MediaTek supportato da 3GB di memoria RAM e 32GB di storage interno. Inoltre, ci sarebbe la possibilità che Motorola rilasci anche varianti aggiuntive con maggiore capacità. Resteremo aggiornati per ulteriori informazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com