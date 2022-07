WhatsApp sa che per continuare ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo ha bisogno di evolversi costantemente, ricercando nuove funzionalità che possano migliorare sempre più l’esperienza utente. A tal proposito sembra proprio che qualcosa di molto interessante stia bollendo in pentola per quanto riguarda la condizione “stato” presente su WhatsApp. Sappiamo come ci sia la possibilità di poter condividere foto, video o semplicemente qualche meme sul proprio aggiornamento di stato di WhatsApp, ma a breve arriverà anche la condivisione delle note vocali.

Dritte per gestire al meglio gli audio WhatsApp: trascrizione e stati da impostare in modo alternativo

Andiamo oltre i semplici aggiornamenti riguardanti i gruppi, come quelli esaminati di recente. L’idea degli sviluppatori è quella di rendere quest’app di messaggistica sempre più simile ad una sorta di social network, in modo da aggiornare i propri contatti su tutto quello che ci accade durante la giornata. Ecco quindi che, attraverso gli attenti colleghi di WABetaInfo, è stato scoperto un nuovo aggiornamento di WhatsApp, in versione beta, che permetterà di poter condividere le note vocali all’interno dell’aggiornamento si stato dell’app di messaggistica.

Si tratta della versione beta per Android 2.22.16.3 e qui, attraverso uno screenshot, è stata notata una nuova icona apparsa proprio nella casella relativa allo stato di WhatsApp. In poche parole, andando sul proprio stato di WhatsApp, non ci sarà solo l’icona della fotocamera o della classica matita, ma è apparsa anche quella del microfono che permetterà proprio di poter registrare l’audio vocale da condividere. Tutto quindi sarà estremamente semplice, basterà cliccare sull’icona del microfono ed ecco che si avrà modo di condividere con i propri contatti WhatsApp una nota vocale.

Ci si potrà sbizzarrire in qualsiasi modo, esporre un proprio pensiero, cantare una canzone o quant’altro, tutte cose che però potranno ovviamente ascoltare i propri contatti presenti in rubrica. Il consiglio è di non esagerare con le note vocali o provare quanto meno a mettere dei filtri, ossia dare la possibilità solo ad alcuni contatti di poter ascoltare ciò che si dice. Per ora si tratta di una funzionalità in versione beta, ma a breve arriverà anche a quella ufficiale sia per Android che iOS.

Per quanto riguarda la trascrizione degli audio WhatsApp, la soluzione migliore resta l’app Transcriber. Selezionate il vocale e condividetelo tramite la suddetta applicazione per ottenere la trascrizione.

