La Dama Velata non va in onda oggi, 24 luglio. Chi era certo di trovare la fiction che ha lanciato Lino Guanciale in replica su Rai1 si sbagliava e di grosso. La prima rete della tv pubblica ha deciso di approfittare di questo weekend di partite e piazzare Mi Chiamo Francesco Totti. Dopo il gossip sul divorzio, la partenza e le foto sexy di Ilary Blasi, adesso tocca proprio al Pupone raccontare il dietro le quinte della sua vita evidenziando spesso il fatto che proprio la moglie è stata importante in alcuni momenti.

Su Rai 1 e in contemporanea su Raiplay, terrà compagnia al pubblico di Rai1 l’attesissimo film firmato da Alex Infascelli con Francesco Totti, tratto dal libro “Un Capitano” scritto dal capitano con Paolo Condò. È la sera del 27 maggio 2017, quando al momento del tramonto, in uno stadio Olimpico vuoto, un uomo, con il viso coperto dal cappuccio della felpa si trova a guardare la sua curva Sud, la stessa che lo ha nominato re per vent’anni.

Francesco Totti decide di raccontarsi a volto scoperto, in modo intimo e spontaneo, in un docufilm di Alex Infascelli che nel 2021 ha ottenuto il Nastro d’Argento per il Cinema del reale e il David di Donatello per il miglior documentario. Un giocatore dal talento straordinario, entrato nella storia del calcio, si rivela attraverso la propria voce raccontandole scelte personali, il rapporto con la sua città, i momenti della gloria e della sconfitta.

Il film documentario di Alex Infascelli #MiChiamoFrancescoTotti domani 24 luglio alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay#Totti @Totti pic.twitter.com/WhoT7B67ox — Rai1 (@RaiUno) July 23, 2022

In prima serata, Totti racconta l’infanzia, la famiglia, l’esordio a sedici anni in serie A, le grandi imprese sportive ma anche la sua vita sentimentale, il suo primo incontro e poi matrimonio con Ilary Blasi. Proprio nei giorni più dolorosi, quelli della separazione, dopo vent’anni passati insieme e tre splendidi figli, sentiremo Totti parlare della sua ‘unica’ regina, cosa è cambiato da allora?

I fan continuano a chiederselo e questa sera avranno modo di rispolverare quel rapporto così come quello con la Roma alla quale è rimasto fedele per 25 anni. Il docufilm è una produzione The Apartment e Wildside con Capri Entertainment e Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Soggetto e sceneggiatura sono di Alex Infascelli e Vincenzo Scuccimarra.