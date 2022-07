Il mondo della musica è in lutto: è morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. 72 anni, ha dato vita al gruppo musicale che nel corso degli anni ha saputo farsi apprezzare da un nutrito pubblico. L’annuncio della scomparsa, oggi sulla sua pagina Facebook.

Cantante, chitarrista e autore, Vittorio De Scalzi è noto in Italia soprattutto per la fondazione del gruppo New Trolls, che ha guidato.

“Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”, il messaggio sui social con un riferimento musicale all’album Aldebaran pubblicato nel 1978.

Comunicano la sua scomparsa la moglie Mara e i figli Armanda e Alberto. Raggiunge adesso la figlia Alice, morta nel 2005 a 30 anni a causa di una trombosi cerebrale.

Il messaggio scritto dalla famiglia vuole ricordare il brano che si ispira alla stella Aldebaran, che ha prestato il nome anche ad un intero album di New Trolls. “Quella carezza della sera” è invece una frase che si ispira ad un’altra canzone del gruppo, un brano d’amore pubblicato alla fine degli anni ’70.

Il funerale di Vittorio De Scalzi

Sulla pagina Facebook del musicista, anche le comunicazioni relative all’ultimo saluto. I funerali saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare.

Domani, lunedì 25 luglio, alle ore 18:00 presso la sede del Club Tenco in piazza Cesare Battisti a Sanremo avrà luogo il funerale in forma laica. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23:00.

Come è morto Vittorio De Scalzi

Nessun dettaglio al momento è giunto sulle cause della morte. Ciò che è noto è che il cantante aveva 72 anni quando è stato rinvenuto privo di vita. Si attendono aggiornamenti.