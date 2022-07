Arisa tra i professori di Amici 22, Veronica Peparini lascia? Sono solo questi alcuni dei quesiti che circolano sui social in queste ore dopo che Davide Maggio, poco fa, ha alzato il velo sulla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi spifferando le possibilità novità dietro al bancone dei professori. Sul suo sito il giornalista si è detto in grado di anticipare i nomi dei professori di Amici 22 a cominciare da quelli che dovrebbero lasciare il loro posto già a settembre.

Secondo quanto riporta DavideMaggio sembra che Alessandra Celentano tornerà a seguire i ragazzi del programma nella sezione ballo insieme al promosso Raimondo Todaro. Al loro fianco si schiererà ancora Rudy Zerbi presente ancora per la sezione canto al fianco di Lorella Cuccarini. Per completare la squadra mancano quindi due professori, uno che dovrà prendere il posto dell’uscente Anna Pettinelli e uno che dovrà prendere il posto di Veronica Peparini.

A quanto pare la conduttrice radiofonica e la ballerina e coreografa hanno deciso di lasciare il programma e al loro posto, in Amici 22, troveremo Arisa ed Emanuel Lo. Chi ha seguito il programma in questi anni sa bene che i due non sono dei volti noti della trasmissione visto che la cantante tornerà in cattedra dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle e a Il Cantante Mascherato.

Dall’altro lato, il marito di Giorgia, già professore nel 2016 come insegnante di hip hop e spesso presente come giudice, tornerà nel programma dopo i suoi ultimi impegni internazionali. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale ma sembra proprio che il giornalista sia pronto a dare la squadra come certa e al completo alla luce del fatto che presto si troveranno a Roma per l’inizio delle selezioni e delle prime scelte impegnative in vista dell’inizio della nuova edizione che, lo ricordiamo, dovrebbe andare in onda di nuovo alla domenica pomeriggio.