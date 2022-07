Ci sono alcune indicazioni interessanti che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 16. In particolare, ci sono due temi che tengono tutti con il fiato sospeso, considerando che da un lato ci si chiede quando verrà fissata la data di uscita per il pacchetto software in versione stabile e definitiva, mentre dall’altro si hanno dubbi sulla durata della batteria post upgrade. Vediamo come stanno le cose, dunque, dopo aver portato alla vostra attenzione alcune funzioni extra la scorsa settimana con un altro articolo, trapelate per il pubblico solo dopo la distribuzione delle prime beta.

Punto della situazione sull’aggiornamento iOS 16 in beta, tra batteria e data di uscita

In sostanza, bisogna fare il punto della situazione a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 16 in beta, concentrandoci per forza di cose sull’impatto avuto nei confronti della batteria, senza dimenticare la data di uscita. Per quanto concerne il secondo punto, si hanno conferme sul fatto che Apple intenda procedere subito dopo la presentazione dei nuovi iPhone 14. Tradotto, questo vuol dire che potremo toccare con mano il tanto invocato pacchetto software a metà settembre. In linea con quanto avvenuto negli anni scorsi in concomitanza con gli eventi organizzati dalla mela morsicata.

A proposito della durata della batteria, invece, abbiamo tutto sommato feedback molto incoraggianti in questi giorni. Le ultime beta sembra abbiano portato stabilità e qualche certezza in più al pubblico, con la prospettiva concreta di fare passi in avanti importanti in seguito al rilascio del nuovo aggiornamento iOS 16. Inutile dire che sarà fondamentale la prova pratica e che fino a settembre non potremo avere certezze sotto questo punto di vista, ma le premesse sono buone.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni sul nuovo aggiornamento iOS 16.