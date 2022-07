Tra le offerte di oggi di Amazon che riguardano il mondo iPhone, non possiamo non prendere in considerazione quella riguardante l’iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna, ad un super prezzo sul famoso sito di e-commerce. Continuano ad essere piuttosto ghiotte le occasioni su Amazon per i dispositivi iPhone, con il modello del 2020 che gode ancora di ottimo mercato e può essere il giusto compromesso tra chi ha intenzione di risparmiare ed avere allo stesso modo tra le mani uno smartphone Apple di qualità.

Sempre meglio l’iPhone 12 a prezzo basso su Amazon il 23 luglio: nuove indicazioni sulle offerte

Bel rilancio, dunque, dopo la promozione di alcuni giorni fa. Ecco che allora quest’oggi l’iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 659,34 euro, si tratta di un’offerta molto allettante e non è un caso che le scorte a disposizione siano ormai quasi terminate. Ciò significa che bisogna affrontare i tempi d’acquisto se si vuole avere tale top di gamma ad un prezzo scontato. Su Amazon è possibile inoltre dilazionare la spesa grazie a Cofidis che permette di acquistare questo iPhone 12 a rate.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

L’unica pecca è che la memoria interna risulta essere da 64GB, ma parliamo di una capacità che può assolutamente bastare per gestire i vari file sul proprio device. In un periodo in cui ormai gli storage interni hanno una capacità minima di 128GB può però avere ancora senso puntare su device da 64GB, soprattutto se parliamo di iPhone, perché è un modo per risparmiare sul prezzo finale. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di questo iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna.

Si tratta di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal vetro Ceramic Shield, il più resistente per il mondo smartphone e può contare chiaramente sulla connettività 5G. Molto attuale risulta essere il comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.

