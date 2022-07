A distanza di pochi giorni dall’evento Unpacked 2022 estivo ci si chiede quale sarà il prezzo del Samsung Galaxy Z Fold 4 e se si dovrà spendere qualcosa in più rispetto al suo predecessore Z Fold 3. Il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli del brand (insieme ai Galaxy Z Flip 4) è previsto per il prossimo 10 agosto ma sono giunte già alcune anticipazioni sui costi di listino dei device in euro. La fonte GSMArena riporta la spesa necessaria per ogni modello in uscita e l’anticipazione è senz’altro interessante.

Il prezzo dello del Samsung Galaxy Z Fold 4

Il prezzo di partenza del Samsung Z Fold 4, per la sua versione da 256 GB, dovrebbe essere uguale a 1864 euro. Rispetto al modello Z Fold 3 lanciato l’anno scorso, ci sarebbe un aumento di costo di qualche decina di euro (la spesa da affrontare circa 12 mesi fa è stata uguale a 1800 euro).

Per quanto riguarda il prezzo del Samsung Galaxy Z Fold 4 da 512 GB questo dovrebbe essere di circa 1982 euro. Anche in questo secondo caso, ci sarebbe un rialzo del valore commerciale del dispositivo di quest’anno rispetto a quello del 2021, quando bastava sborsare (si fa per dire) 1900 euro.

Il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip 4

Anche per il modello a conchiglia dei dispositivi foldable abbiamo delle anticipazioni, come pure riportato in un nostro approfondimento di sole poche ore fa. Il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip 4 dovrebbe essere pari a 1080 euro per la versione da 128 GB, 1158 euro per l’esemplare da 256 GB e infine 1275 euro per il dispositivo da 512 GB.

Naturalmente possiamo considerare i presenti listini come ufficiosi ma non manca molto tempo dall’evento Unpacked Samsung in cui ogni aspetto della nuova gamma sarà svelato. In molti ancora sperano, in realtà, in costi più contenuti degli esemplari e non certo superiori a quelli delle generazioni passate di foldable ma potrebbe essere del tutto inutile anche solo sperarlo.

Continua a leggere su optimagazine.com