I primi dettagli su What If? 2 sono stati svelati nel corso del panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego. La seconda stagione della serie animata farà il suo debutto nel 2023, e nell’attesa è stato possibile scoprire qualche informazioni in più sulle storie e i personaggi che verranno mostrati.

Secondo quanto appreso dal panel, What If? 2 avrà un episodio incentrato su Hela; Captain Carter e The Winter Soldier si incontreranno per la prima volta; inoltre assisteremo a una resa dei conti tra Odino e Il Mandarino; infine Tony Stark si incontrerà con Valkyrie e Hulk su Sakaar. Durante l’evento al SDCC è stato anche mostrato un filmato dove Black Widow, Captain Carter e Hydra Stomper Steve camminavano attraverso una città piena di robot che sembravano umani degli anni ’60. Tra i personaggi che appariranno nella seconda stagione anche Yondu, il giovane Peter Parker, Red Guardian, Ego, Shang-Chi, Korg, Gamora e The Grandmaster.

Gli sceneggiatori presenti al panel della serie Marvel hanno inoltre chiarito che la versione di Captain Carter vista in Doctor Stranger nel Multiverso della Follia non è quella che abbiamo visto nella prima stagione di What If?, bensì si tratta di una variante..

Previsto, inoltre, un episodio incentrato su Gamora che spiegherà le sue origini e la vedremo interagire con Tony Stark (cosa che non è mai avvenuta nei film dell’universo cinematografico Marvel).

in aggiunta, What If? è stata anche già rinnovata per una terza stagione. Qui la trama, invece, della seconda stagione: “il viaggio dell’Osservatore continua in veste di guida attraverso il vasto multiverso, introducendo volti nuovi di zecca e altri più familiari dell’MCU. La serie animata mette in discussione, rivisita e stravolge i classici momenti cinematografici Marvel con un cast vocale che include una serie di star che riprendono i loro ruoli iconici.”

