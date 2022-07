In tanti in questo periodo si chiedono cosa si debba fare per procedere con la prenotazione di FIFA 23 su PS5 e PS4, tanto per citare le console più popolare in questo periodo qui in Italia. Ormai si sa tutto sulla data di uscita, considerando il fatto che l’appuntamento pare sia stato fissato da EA Sports il prossimo 30 settembre. Confermando le voci che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine, il fatto che i campionati quest’anno inizino prima per lasciar spazio ai Mondiali invernali, evidentemente, non ha avuto alcun impatto sulle scelte strategiche e commerciali del produttore.

Cosa sappiamo su prenotazione FIFA 23 su PS5 e PS4 prima dell’uscita ufficiale a prezzo minimo

Allo stato attuale, quali sono le informazioni che sono trapelate a proposito della prenotazione FIFA 23 su PS5 e PS4 prima dell’uscita ufficiale? Quanto riportato oggi, tornerà utile prevalentemente a coloro che intendono assicurarsi il titolo già il 30 settembre, se pensiamo al fatto che gli utenti propensi a procedere con l’ordine già in questi giorni, avranno la possibilità di veder consegnato presso il proprio domicilio il gioco già quel giorno. Insomma, una strada utile per gli impazienti, che fremono dalla voglia di testare il titolo in questione.

FIFA 23 Standard Edition PS5 | Italiano OGGETTO GIOCATORE SQUADRA DELLA SETTIMANA 1: Oggetto giocatore non...

OGGETTO KYLIAN MBAPPÉ IN PRESTITO: Per 5 partite FUT

Chi procedere con la prenotazione tramite il box disponibile qui sopra, poi, avrà modo di acquistare FIFA 23 per PS5 e PS4 a prezzo bloccato. Nessun rincaro, dunque, anche perché le prime offerte apprezzabili rispetto ai costi di listino arriveranno con ogni probabilità a fine novembre, in occasione del Black Friday 2022. In sostanza, Amazon conferma di essere sempre in prima linea, al punto da offrirci i preordini di uno dei giochi più attesi dell’anno già a fine luglio.

