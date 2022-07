Ci sono delle importanti novità in arrivo che riguardano i gruppi WhatsApp ed in particolare chi li abbandona per qualsivoglia motivo. La dipartita volontaria di un membro sarà in qualche modo schedata e nota a tutti gli altri partecipanti come si evince da un’ultima beta Android disponibile sul Play Store ed esaminata dall’informatore WABetaInfo.

Dove eravamo rimasti con i test

I gruppi WhatsApp sono attualmente protagonisti di una serie di test. Gli ultimissimi hanno messo in evidenza la possibilità di abbandonare le chat collettive senza dare nell’occhio, ossia senza che l’apposita notifica di uscita compaia nella conversazione (come adesso puntualmente accade). C’è un distinguo tuttavia da fare solo per gli amministratori, al contrario sempre allertati di un’uscita appunto. La novità in sperimentazione si affianca ora ad un secondo cambiamento di scena, pure in controtendenza: è vero, chiunque potrà lasciare in silenzio un gruppo ma è pronta una schermata in app che includerà proprio i vecchi partecipanti e questa sarà visibile a tutti.

La schermata di inizio articolo è abbastanza chiara sotto questo punto di vista. La sezione “Past Partecipants” riporterà i nomi e i numeri dei contatti che hanno abbandonato uno dei gruppi WhatsApp al quale si partecipa. Insomma, i membri di una chat collettiva potranno uscire dal loro gruppo appunto anche in silenzio ma poi la loro azione sarà registrata altrove e visibile per 60 giorni. La schermata presenta anche un campo di ricerca utile nel caso in cui le dipartite dai gruppi WhatsApp più numerosi saranno tante e si vorrà controllare, appunto, un nominativo piuttosto che un altro.

Tutte le funzioni riportate in questo approfondimento restano incluse sono nelle beta WhatsApp per Android e iOS in questo momento. La disponibilità dei cambiamenti per tutti sarà effettiva probabilmente dopo ancora ulteriori test e in tempi non certi, magari non proprio brevi.

