Tutto è pronto per il doppio concerto di Ultimo a San Siro. Nelle sette di sabato 23 e domenica 24 luglio, l’artista romano chiude la tournée negli stadi con due spettacoli sold out al Meazza. Ricordiamo ai fan che i biglietti sono nominativi e per entrambi i concerti non è concesso il cambio nome in cassa ma solo online su Ticketone e nei punti vendita fino al giorno dell’evento.

I biglietti già acquistati per i precedenti appuntamenti – rimandati causa Covid-19 – restano validi per i rispettivi nuovi eventi.

Alla data del 23 luglio 2022 a Milano, Stadio San Siro potranno accedere coloro in possesso dei biglietti per il 18 giugno 2020 e il 2 luglio 2021. Alla data del 24 luglio 2022 a Milano, Stadio San Siro potranno accedere i possesso dei biglietti per il 19 giugno 2020 e il 3 luglio 2021.

In scaletta i suoi maggiori successi e gli ultimi brani in rotazione radiofonica.

Gli orari di Ultimo a San Siro

APERTURA BIGLIETTERIA ORE 14.00

RITIRO VIP PACK dalle ore 14.00

RITIRO ACCREDITI dalle ore 17.00

APERTURA PORTE VIP PACK ORE 16.00

PORTE PRATO E PRATO GOLD ORE 16.30

APERTURA PORTE ORE 17.00 (altri settori)

INIZIO SHOW ORE 21.00

Seguire le indicazioni sugli ingressi riportate sul proprio biglietto.

Metro prolungata per Ultimo a San Siro

ATM istituisce corse speciali della metropolitana per consentire ai fan il ritorno a casa dopo i concerti di Ultimo a San Siro. Prolungate la linea M1 Rossa e la linea M5 Lilla. Lo Stadio San Siro di Milano è raggiungibile in metro scegliendo la fermata San Siro Stadio (M5) o Lotto (M1).

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.



Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Parcheggi Stadio San Siro

Se decidete invece di spostarvi in automobile, nei pressi dello stadio è possibile posteggiare ma il consiglio resta quello di lasciare l’auto nei pressi dei capolini della M1 Rossa e della M5 Lilla per poi spostarsi con i mezzi ATM.

Altri punti di parcheggio sono: Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico. Il parcheggio più capiente è il parcheggio Lampugnano.