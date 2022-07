L’universo di The Walking Dead continuerà a vivere e non solo con lo spin-off dedicato a Daryl o quello con protagonisti Maggie e Negan ma anche grazie a Rick Grimes e la sua Michonne. La notizia arriva dritta dritta dal Comic-Con di San Diego dove si è parlato della famosa trilogia di film dedicati allo sceriffo e mai arrivati. Le notizie sull’inizio delle riprese e sulla trama dei tre film, qualche ora fa, hanno lasciato spazio ad una doppia rivelazione bomba che ha travolto i fan.

Alla presenza di Andrew Lincoln e Danai Gurira, è stato annunciato lo spin-off di The Walking Dead dedicato ai loro personaggi. In un primo momento si è parlato di una mini serie in sei episodi ma poi durante il panel le cose sono diventate più chiare e i fan, già sul piede di guerra, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Quattro anni dopo che Andrew Lincoln ha confermato la sua uscita da The Walking Dead durante il panel del Comic-Con dello show nel 2018, AMC ha annunciato lui e la Gurira torneranno nel 2023 su AMC e AMC+ per concludere la storia di Rick Grimes. La serie inizierà con sei episodi e sostituirà la trilogia di film di Rick Grimes precedentemente annunciata.

The new world NEEDS Rick and Michonne. pic.twitter.com/orvvTo8sHi — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

La sinossi della serie recita: “Questa serie presenta un’epica storia d’amore di due personaggi cambiati da un mondo in mutazione. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti… E, in definitiva, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi in una situazione diversa da quella che avevano conosciuto prima?”.

Lincoln si è detto subito felice di questo suo ritorno soprattutto perché il suo ruolo nella serie è stata la parte migliore di questi ultimi dieci anni e si è detto entusiasta di tornare sullo schermo e di riunirsi con Danai. Lo spinoff senza titolo Rick Grimes e Michonne sarà presentato in anteprima nel 2023 su AMC e AMC+.