Ci sarà un Decreto Aiuti bis con bonus 200 euro rinnovato per il mese di agosto per milioni di italiani? Tanto più, si può sperare in un taglio dell’IVA almeno su alcuni beni di primo consumo? La caduta del Governo Draghi di scena in questa settimana ha messo in bilico numerose misure di contrasto all’inflazione galoppante delle ultime settimane. Per quanto la situazione sia in continuo divenire, è giusto fare il punto su quanto potrebbe concretizzarsi solo fra qualche giorno.

Il Governo Draghi resta in carica per affari correnti e tra questi possono esserci anche quelle misure atte a fronteggiare la grave crisi economica che stiamo attraversando. Dunque, come sottolinea anche IlSole24Ore, un Decreto Aiuti Bis con bonus 200 euro riconfermato nei primi giorni di agosto potrebbe esserci per dare respiro a molte famiglie italiane alle prese con tanti rincari. Di tutt’altro avviso è Repubblica che parla di probabile non riconferma dell’incentivo perché il Premier uscente sarebbe pronto al nuovo passo solo in accordo con tutti i partiti, senza alcuna eccezione. Ciò vorrebbe dire che l’attuale crisi avrebbe un risvolto immediatamente negativo sulla vita degli italiani.

Non si parla solo di Decreto Aiuti bis con bonus 200 euro da rinnovare ma anche di eventuale taglio dell’IVA almeno su alcuni beni di prima necessità. Quest’ultima misura avrebbe di certo un effetto positivo per le famiglie italiane ma, a dirla tutta, appare forse ancora più improbabile dell’incentivo fisso finora evidenziato. Quest’ultimo è quantificabile e lascia spazio ad una certa manovra di gestione; al contrario proprio il taglio dell’IVA su alcuni prodotti potrebbe risultare ancora più complicato in questo momento storico in cui non c’è neanche il minimo accordo tra le forze politiche. La prossima e ultima settimana di luglio sarà di certo determinante da questo punto di vista.

