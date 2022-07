C’è anche l’ombra di Sauron ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Al San Diego Comic-Con 2022, davanti a un’affollatissima Hall H, il cast ha presentato la nuova serie tv di Amazon, che funge da prequel agli eventi narrati nei romanzi di J.R.R. Tolkien.

Durante gli epici 90 minuti dell’evento, gli attori e i creatori dello show fantasy hanno interagito per la prima volta con i fan dal vivo, parlando della loro passione per l’incredibile universo immaginario creato da Tolkien. La Seconda Era rivive ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, raccontando storie di nuovi personaggi, ma anche di quelli più conosciuti al pubblico (come Galadriel, qui più giovane e guerriera), spaziando dagli incredibili regni della Terra di Mezzo, tra cui l’isola di Númenor, mai stata vista prima sullo schermo.

I membri del cast che hanno partecipato all’evento sono: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

L’entusiasmante trailer si concentra sul ritorno, a lungo temuto, del male nella Terra di Mezzo offrendo un primo sguardo su alcuni dei personaggi da brivido contro i quali combatteranno gli eroi della serie. Appare anche Sauron ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e, come si poteva intuire dai precedenti teaser trailer, è rappresentato come una minaccia di cui gli abitanti della Terra di Mezzo sono a conoscenza.

L’attesissima serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo in varie lingue a partire da venerdì 2 settembre, con nuovi episodi disponibili ogni settimana.

Di seguito il trailer in italiano della serie tv, così come mostrato al SDCC 2022:

