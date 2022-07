Nella prima giornata del Comic-Con di San Diego è stato svelato il trailer di National Treasure su Disney+, l’attesa serie tv tratta dai film Il Mistero dei Templari con Nicolas Cage. La storia è ambientata nello stesso universo narrativo, ma segue le vicende di nuovi personaggi.

Lisette Alexis interpreta Jess, una sognatrice che sa che c’è di più nella sua famiglia di quanto le sia stato detto. È stata descritta come una “mente brillante e piena di risorse”, amante del mistero e ha un “talento naturale per risolvere enigmi”. Il cast comprende anche Lyndon Smith, Zuri Reed, Jake Austin Walker, Antonio Cipriano e Jordan Rodrigues. Catherine Zeta-Jones interpreterà l’antagonista della serie.

Lyndon Smith è l’agente dell’FBI Ross, in cerca di redenzione dopo che un terribile errore ha quasi messo fine alla sua carriera; Zuri Reed ricopre il ruolo di Tasha, una personalità dei social media, un genio della tecnologia e una cara amica di liceo di Jess (Alexis); Jordan Rodrigues interpreta Ethan, il migliore amico di Jess, che ha difficoltà a infrangere le regole; Antonio Cipriano interpreta Oren, una specie di nerd esperto di teorie del complotto; Jake Austin Walker interpreta Liam, un musicista in difficoltà che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori.

Il trailer di National Treasure su Disney+ svela inoltre il ritorno di un altro personaggio dei film originali. Al momento sono ben due le figure che ritroveremo: Riley Poole (interpretato da Justin Bartha) e Sadusky (Harvey Keitel). Al Comic-Con, gli sceneggiatori Cormac e Marianne Wibberley hanno espresso la loro intenzione di convincere Nicolas Cage ad apparire nella serie per tornare nei panni di Benjamin Gates.

Jerry Bruckheimer tornerà come produttore esecutivo dopo aver prodotto i due film originali sempre per la Disney. Il titolo originale della serie è National Treasure: Edge of History.

Di seguito il trailer di National Treasure su Disney+ in lingua originale:

