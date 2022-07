La programmazione del thriller The Rising – Caccia al mio Assassino giunge al giro di boa su Sky Atlantic con l’appuntamento in prima serata di venerdì 22 luglio, in cui il canale 110 di Sky trasmette altri due episodi in prima visione assoluta per l’Italia.

The Rising – Caccia al mio Assassino ha debuttato una settimana fa, venerdì 15 luglio, coi primi due episodi in anteprima per l’Italia: la serie soprannaturale inglese è basata su quella belga del 2017 dal titolo (Hotel) Beau Séjour e racconta la storia di una ragazza che torna dall’aldilà per scoprire chi l’abbia uccisa e perché.

La prima stagione di The Rising – Caccia al mio Assassino (e finora l’unica) è composta da 8 episodi: il 22 luglio Sky Atlantic trasmette, a partire dalle 21.10, gli episodi numero 3 e 4, raggiungendo dunque metà stagione. Ecco le rispettive trame.

Crescono i sospetti nei confronti di Joseph, l’ex ragazzo di Neve, e i dubbi su quale ruolo abbia avuto nella sua morte.

Mente Neve si addentra nei boschi alla ricerca di indizi, una svolta sovrannaturale porta a rivelazioni inquietanti.

The Rising – Caccia al mio Assassino si concluderà il 5 agosto: la serie è disponibile anche in streaming nel catalogo di Now e on demand per gli abbonati Sky.

