Si torna a parlare di un device più popolare di quanto si pensi in Italia, considerando le quote di mercato registrate con il Samsung Galaxy S21 Ultra nell’ultimo anno e mezzo. Dopo esserci soffermati sulla patch di giugno per la serie in questione, come forse ricorderete tramite l’articolo pubblicato allora, ora tocca concentrarsi su un test a sorpresa condotto dal produttore coreano. Mi riferisco al nuovo aggiornamento One UI 4.1.1, il che apre le porte ad un upgrade che fino a questo momento non era stai menzionato dagli addetti ai lavori.

Nuovo aggiornamento all’orizzonte per il Samsung Galaxy S21 Ultra con One UI 4.1.1 in fase test

Dunque, la notizia di oggi è rilevante, in quanto l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S21 Ultra con One UI 4.1.1 apre scenari per certi versi imprevisti fino a poche ore fa. Si tratta di uno step importante, in quanto per la prima volta ci viene mostrata la volontà di rendere disponibile un upgrade intermedio, in attesa di rilasci più significativi. Per farvela breve, dopo la beta della One UI 5.0 distribuita internamente per la serie dei Samsung Galaxy S22 un paio di settimane fa, ora sembra che il colosso asiatico abbia lanciato un firmware beta ottimizzata su One UI 4.1.1 per il Galaxy S21 Ultra nel Regno Unito.

Cosa sappiamo al momento? Come riporta SamMobile, nessuno fuori dalla cerchia di dipendenti di fiducia di Samsung può scaricare e testare questo firmware One UI 4.1.1 beta sul proprio Samsung Galaxy S21 Ultras. Il pubblico in generale dovrà attendere l’avvio di un programma beta One UI 4.1.1 ufficiale e pubblico, prima che chiunque possa testare il firmware pre-release di Samsung.

Inutile dire che con ogni probabilità la fase test dell’aggiornamento One UI 4.1.1 sul Samsung Galaxy S21 Ultra non vedrà protagonista l’Italia.