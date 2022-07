Ted Lasso 3 è davvero l’ultima stagione? Sì e no. Il cast continua a girare intorno alla questione, dato che non c’è ancora l’ufficialità sulla fine della serie, almeno fino a quando la star della serie e co-creatore Jason Sudeikis non lo dice apertamente.

Per ora, Brett Goldstein, che interpreta l’ex calciatore Roy Kent, ed è anche uno degli sceneggiatori, si limita a dire: “Il finale è scritto come se fosse una conclusione”, ha detto durante i Variety’s Awards Podcast . “Ed è così che è sempre stato pianificato. Ciò non significa necessariamente che non possa continuare. Ma è una specie di conclusione in tre atti di questa storia”.

“La cosa buona è che sinceramente non lo sappiamo”, ha detto Hannah Waddingham, che interpreta il boss Rebecca. “Mi sarebbe piaciuto saltare tutto questo preambolo e dire che vi stiamo prendendo in giro.”

Come Goldstein, anche Juno Temple, che veste i panni di Keeley, afferma di non conoscere la risposta al futuro di Ted Lasso dopo la terza stagione. “Nessuno mi ha detto che è finita. E nessuno ha detto che non lo è. Quindi sono letteralmente nel limbo.”

Brett Goldstein osserva che la serie è nelle mani di Sudeikis: “Può decidere quello che vuole. E ci fideremo di qualunque cosa dica.” La Waddingham ha poi aggiunto: “E forse anche lui merita una pausa”.

Anche se tecnicamente Ted Lasso 3 non rappresenta per forza la fine, Juno Temple ha osservato che “le cose non devono mai finire completamente. Le cose possono tornare anni dopo, oppure no… Quando uno show giunge a una conclusione, quei personaggi non muoiono, vanno avanti e vivono le loro piccole vite fruttuose nell’immaginazione di qualcuno. Quindi puoi tornare a raccontarli.”

Quest’anno Ted Lasso ha ricevuto un totale di 20 nomination agli Emmy, tra premi attoriali, per la serie, e premi più tecnici.

