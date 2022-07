Tutto è pronto per il doppio concerto di Ultimo a San Siro. Il 23 e il 24 luglio, l’artista si esibirà sul palco dello stadio Meazza di Milano per il gran finale della tournée che ha fatto tappa anche al Circo Massimo di Roma. E proprio dopo il grande successo al Circo Massimo, al cospetto di 70.000 persone, Ultimo torna a Milano.

Lo Stadio San Siro lo accoglierà in due serate, sabato 23 luglio e domenica 24 luglio, ultimi appuntamenti con il tour sold out che ha tenuto questa estate. Nella scaletta di Ultimo a San Siro i suoi maggiori successi.

I due concerti hanno già fatto registrare il tutto esaurito in prevendita ma è possibile recarsi sulla piattaforma Fan Sale per acquistare biglietti da altri fan, impossibilitati a partecipare agli eventi. Si tratta di una piattaforma interna a TicketOne, rivenditore ufficiale dei biglietti, autorizzata e legale, che permette la compravendita solo a prezzo di costo, senza ulteriori maggiorazioni.

Per i fan di Ultimo saranno queste le ultime occasioni per assistere ai suoi concerti. Per accedere ai due live a San Siro del 2022 restano validi i biglietti già acquistati per i precedenti appuntamenti, posticipati causa covid-19.

Al concerto di 23 luglio 2022 a Milano, Stadio San Siro sarà possibile accedere con i biglietti del 18 giugno 2020 e del 2 luglio 2021.

Al concerto del 24 luglio 2022 a Milano, Stadio San Siro sarà possibile accedere con i biglietti del 19 giugno 2020 e del 3 luglio 2021.



I biglietti già acquistati rimangono validi esclusivamente per la nuova data corrispondente.

Scaletta di Ultimo a San Siro

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

MEDLEY Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi