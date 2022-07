Nella scaletta di Gazzelle a Rock in Roma i suoi successi ma anche i brani contenuti nell’ultimo progetto discografico. Tutto è pronto per l’appuntamento di stasera all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Gazzelle è atteso sul palco alle ore 21.00 ma sarà possibile accedere alla location già alle 18.30.

Non mancheranno i brani che ce lo hanno fatto conoscere ma anche quelli contenuti negli ultimi progetti discografici, gli album OK, certificato platino, e il successivo OK UN CAZ*O. La scaletta di Gazzelle, nel tour estivo attualmente in corso di cui fa parte l’appuntamento a Rock in Roma, si apre con Meglio Così per chiudersi con Non Sei Tu.

Orari

Apertura porte h 18:30

Inizio concerto h 21.00

Prezzi biglietti

Sono ancora disponibili pochi biglietti su TicketOne: la prevendita è ancora aperta con la possibilità di ritirare i tagliandi direttamente in cassa, sul luogo dell’evento.

Un posto nel settore del PIT Gold non numerato costa € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita. In alternativa è possibile scegliere il Posto Unico in piedi non numerato al prezzo di € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle

L’Ippodromo delle Capannelle si trova in Via Appia Nuova 1245. La location dista poche centinaia di metri dalla stazione Capannelle della linea FL4 in partenza dalla stazione Termini. In alternativa, è possibile raggiungere la venue utilizzando la metropolitana.

Prendere la Metro A fino alla fermata Cinecittà e cambiare per prendere l’autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro. Scendere alla fermata Capannelle/Appia Nuova.



In alternativa: prendere la Metro A fino alla fermata Colli Albani, poi prendere l’autobus n° 664 direzione Cosoleto e scendere alla fermata Capannelle/Appia Nuova.

La scaletta di Gazzelle a Rock in Roma

Meglio così

Non c’è niente

Però

Sbatti

Blu

Lacri-ma

Ora che ti guardo bene

Nmrpm

7

Smpp

Polynesia

Sopra

F0ttuta canzone

GBTR

Scusa

Nero

Vita Paranoia

Settembre

Una canzone che non so

Punk

Tutta la vita

Scintille

Zucchero filato

Quella te

Destri

Non sei tu