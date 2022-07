NCIS 19 e NCIS: Hawai’i non vanno in onda su Rai2 il 22 luglio: i due polizieschi vanno in pausa per una settimana per lasciare spazio al Tg2 Post, che si estende in prima serata per analizzare gli scenari aperti dalla crisi di governo e dal conseguente scioglimento delle Camere con indizione di elezioni anticipate per il 25 settembre.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i lasciano dunque il posto alla stretta attualità politica approfondita nella rubrica informativa del TG2 a cura del direttore Gennaro Sangiuliano, in onda a partire dalle 21.00 subito dopo il telegiornale. Lo speciale si estenderà per tutta la prima serata, fino a lasciare spazio all’evento Musicultura Festival 2022 condotto dall’Arena Sferisterio di Macerata da Enrico Ruggeri e Veronica Maya.

Per NCIS 19 e NCIS: Hawai’i si tratta dell’ennesima pausa a ridosso della conclusione della programmazione (come sempre molto incerta e suscettibile di modifiche dell’ultim’ora): i due popolari procedurali sono infatti a un passo dal finale di stagione, che avrebbe dovuto essere trasmesso per entrambi entro la fine di luglio e invece slitterà a venerdì 5 agosto.

La programmazione di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, infatti, si interrompe momentaneamente il 22 luglio ma non termina qui: entrambe le serie CBS torneranno in onda in prima visione il prossimo 29 luglio col penultimo appuntamento, ovvero rispettivamente con gli episodi 20 e 21 di ciascuna stagione. Entrambe le serie sono state rinnovate dall’emittente CBS e torneranno in onda oltreoceano con nuovi episodi inediti il 19 settembre.

