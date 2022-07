Il Presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto vittima di un vero e proprio agguato al Rione Alto di Napoli. De Laurentiis si era sottoposto ad un intervento odontoiatrico presso uno studio dentistico della zona. Venuti a conoscenza della presenza di De Laurentiis in zona un manipolo di facinorosi ha deciso di attenderlo all’uscita. Appena De Laurentiis ha fatto capolino all’uscita dal palazzo è partita una vergognosa salva d’insulti sempre più feroci ed aggressivi (leggi di più)

Le immagini sono davvero scioccanti. Si vede De Laurentiis che conversa amabilmente con un tifoso mentre monta la marea fuori campo degli insulti, delle offese, degli oltraggi irripetibili. De Laurentiis visibilmente amareggiato non perde lucidità ed animo. Raggiunge la propria autovettura e poi si allontana.

Tra gli insultatori e De Laurentiis non c’è stato nessun contatto fisico, ma la violenza degli epiteti si configura come un vero e proprio agguato peraltro in un momento nel quale il Presidente era reduce da una seduta estenuante dal dentista. Un’aggressione vile, indecente che nulla ha a che vedere con il tifo calcistico e tantomeno con il legittimo diritto di non condividere l’operato di De Laurentiis.

Chiunque opera, De Laurentiis su tutti, è criticabile. Ma le critiche devono esser rivolti nei tempi e nei modi giusti e civili. Tendere un agguato a De Laurentiis è un atto violento dal quale tutti i veri tifosi del Napoli devono dissociarsi immediatamente. Gli autori del vile gesto non possono esser classificati come tifosi. Il clima intorno al Napoli è molto pesante. La società è impegnata in una complessa ristrutturazione tecnica ed economica. Di questo si può discutere e ci sono tanti modi per palesare il proprio eventuale dissenso attraverso i media ed i social. Ben diverso è insultare oscenamente De Laurentiis in un momento nel quale si poteva anche scambiare qualche parola con il Presidente ed aver ragguagli sulle mosse future.

Con queste premesse la stagione del Napoli si annuncia ancora più complessa. E se viene meno la serenità del Presidente De Laurentiis e della squadra rischiano di esser compromessi anche i traguardi sportivi sognati dai tifosi. E’ tempo di darsi una calmata e di ripristinare un civile confronto magari partendo da un gesto di scuse da parte degli insultatori del Rione Alto.

