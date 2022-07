Non tutti vogliono puntare su uno smartwatch, ma allo stesso tempo vogliono conoscere in modo approfondito dettagli riguardanti la loro attività fisica ed in questo caso può essere più utile puntare su un fitness tracker. Attualmente, tra i più completi, ritroviamo lo Xiaomi Mi Band 7, un braccialetto fitness dell’azienda cinese che vi permetterà di essere aggiornati sui dati più importanti relativi al tipo di allenamento che si sta svolgendo, senza spendere cifre elevate.

Xiaomi Mi Band 7 protagonista assoluto di nuove offerte Amazon a fine luglio in Italia

Altra promozione, dunque, dopo quella di alcuni giorni fa. Sicuramente rispetto ai modelli precedenti, questo Xiaomi Mi Band 7 ha un costo leggermente più elevato, ma perché si è deciso di puntare su aspetti tecnologici nettamente migliorati. Ciò però non significa che non possa essere acquistato ad un buon prezzo, anzi proprio quest’oggi vogliamo segnalarvi un’offerta piuttosto vantaggiosa su Amazon che riguarda questo Xiaomi Mi Band 7.

Il costo finale inizia ad abbassarsi ed ora è possibile avere tra le mani questo fitness tracker sborsando la cifra di 51,89 euro. Nel dettaglio è stato effettuato uno sconto del 9% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 57 euro. Un piccolo risparmio che però fa piuttosto comodo visto che parliamo di un prodotto che già di per sé non costa in modo eccessivo.

La disponibilità su Amazon è immediata e può essere consegnato nel giro di pochi giorni direttamente a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Inoltre si tratta dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente di puntare su questo Xiaomi Mi Band 7. Vediamo quali sono le caratteristiche di spicco di questo fitness tracker. In primis troviamo un display AMOLED da 1,62 pollici, più ampio rispetto al modello precedente del 25% e dotato di alta risoluzione.

C’è la possibilità di poter scegliere tra oltre 100 quadranti, personalizzarlo quindi a proprio piacimento. Effettua poi un’analisi del massimo consumo di ossigeno (VO2 max). Il massimo consumo di ossigeno è un aspetto chiave nella fisiologia dell’esercizio e un importante indicatore della capacità aerobica del corpo umano. Non manca ovviamente il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, delle calorie bruciate, dei passi effettuati ed anche del sonno. C’è poi la possibilità di poter scegliere tra 110 modalità sportive. Insomma un fitness tracker completo ad un prezzo piuttosto vantaggioso.

